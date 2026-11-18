Série de pannes informatiques aux États-Unis : "Aucune preuve" que les incidents ont un lien ou sont dus à des actes de malveillance, assure l'administration Trump

Marco Rubio a cherché à trancher avec la désinvolture affichée par Donald Trump, selon qui "c'est la vie".

Marco Rubio à Manille, aux Philippines, le 18 novembre 2026. ( AFP / MANDEL NGAN )

La série de pannes informatiques qui a touché les États-Unis ces derniers jours n'est pas due à des actes de malveillance et les incidents n'ont pas de lien entre eux, a voulu rassurer mercredi 18 novembre le secrétaire d'État américain, Marco Rubio.

Le chef de la diplomatie américaine a convoqué la presse à Manille, aux Philippines, non pas pour évoquer les sujets internationaux mais pour tenter de répondre aux accusations de légèreté formulées contre le gouvernement Trump après une succession d'incidents. Ceux-ci ont touché aussi bien les aéroports que la messagerie Outlook (Microsoft), des banques ou le renseignement américain.

"Nous n'avons aucun indice, aucune preuve, et aucune raison de croire, de quelque manière que ce soit, que certains de ces incidents soient liés à d'autres" ou aient "à voir avec des acteurs malveillants, avec des pirates informatiques, avec des criminels, avec un autre État, avec un acteur malintentionné de quelque nature que ce soit", a déclaré le secrétaire d'État, en marge du sommet de l'Asean. Le gouvernement américain "n'a aucune raison de penser que tous ces incidents soient liés les uns aux autres" , a insisté Marco Rubio.

"L'incident qui a frappé Microsoft n'a rien à voir avec celui qui a touché la FAA (le régulateur aérien), et cela n'a rien à voir avec ce qu'il s'est passé dans le secteur bancaire", a-t-il précisé pour rassurer les Américains, alors que les chaînes de télévision mettent depuis des jours à la une ces pannes à répétition.

"C'est la vie"

"Nous reconnaissons totalement que c'est perturbant", a encore dit le chef de la diplomatie.

Sa solennité tranchait avec la relative désinvolture montrée par Donald Trump la veille. "C'est la vie. Quand vous êtes grand et puissant et que vous avez tout l'argent, ce genre de choses peut arriver ", a dit le président américain, qui se trouve également aux Philippines et qui doit se rendre mercredi à Shenzhen, métropole emblématique de la sophistication technologique chinoise.

"Plus la technologie s'intègre dans notre vie quotidienne, plus les vulnérabilités deviennent réelles", a ajouté Marco Rubio.

En moins d'une semaine, toute une série de pannes liées à des outils informatiques ont perturbé la vie quotidienne, aux États-Unis et au-delà.

Il y a d'abord eu une longue panne de la messagerie Outlook et d'autres outils de Microsoft entre jeudi et vendredi. Puis, à peine celle-là achevée, une panne sur l'infrastructure vieillissante du contrôle aérien américain a cloué au sol les avions à travers les États-Unis pendant plusieurs heures, provoquant une pagaille dans les aéroports.

Lundi et mardi, des problèmes informatiques ont touché les clients de la compagnie aérienne United Airlines et de plusieurs banques dont JPMorgan Chase , et ont même touché la NSA , la très discrète agence de renseignement américaine.

La réponse de l'administration Trump a semblé relativement désordonnée. Vendredi soir, le ministre des Transports, Sean Duffy, et celui de la Sécurité intérieure, Markwayne Mullin, ont peiné à se coordonner pendant une conférence de presse consacrée au chaos dans les aéroports. Sean Duffy a secoué la tête et donné un petit coup de coude à son collègue lorsque ce dernier a mis en cause du nouveau matériel, contredisant ainsi les propos du ministre des Transports qui assurait, quelques instants plus tôt, que seuls les équipements vieillissants étaient en cause.

Intelligence artificielle

Markwayne Mullin a par ailleurs évoqué publiquement la possibilité que le déploiement de l'intelligence artificielle, que le président américain veut le plus rapide possible, soit en cause dans ces pannes.

Face à l'incident affectant le transport aérien, Donald Trump a, lui, rejeté la faute sur son prédécesseur démocrate Joe Biden , qu'il a accusé d'avoir trop tardé à mettre à jour les équipements.

L'ancienne porte-parole du président américain, Karoline Leavitt, considérée comme une fidèle alliée, a elle-même jugé, dans un entretien avec Fox News , que la "transparence était cruciale".

"Il est temps pour l'administration de venir au Capitole et de s'expliquer" sur ces divers incidents, a réclamé pour sa part Hakeem Jeffries, le chef de file des élus démocrates à la Chambre des représentants.