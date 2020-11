Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Serie A TIM : la Juve repris en fin de match sur le terrain de la Lazio Reuters • 08/11/2020 à 15:25









Serie A TIM : la Juve repris en fin de match sur le terrain de la Lazio par Florian Burgaud (iDalgo) Ce dimanche midi, la Lazio Rome recevait la Juventus Turin au Stadio Olimpico dans un affrontement sentant bon le parfum de la Ligue des champions. Alors que les Piémontais avaient ouvert la marque dès la 14e minute de jeu par l'inévitable Cristiano Ronaldo, ils se sont fait reprendre au bout du temps additionnel par Felipe Caicedo. En plus de ce match nul, le quatrième en sept journées pour les hommes d'Andrea Pirlo, les Juventini ont perdu Ronaldo, touché à la cheville et sorti à un quart d'heure de la fin. Au classement, la Juve est troisième à trois points de l'AC Milan, qui joue Vérone ce dimanche soir, et la Lazio septième.

