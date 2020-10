Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Serie A : sans Franck Ribéry, la Fiorentina s'incline contre la Sampdoria Reuters • 02/10/2020 à 23:27









Serie A : sans Franck Ribéry, la Fiorentina s'incline contre la Sampdoria par Florian Burgaud (iDalgo) En ouverture de la troisième journée de Serie A TIM, la Fiorentina, privée de son capitaine Franck Ribéry, ménagé, recevait la Sampdoria de Gênes, jusque-là sans victoire cette saison. Cette statistique n'existe plus ce vendredi soir pour l'équipe entraînée par Claudio Ranieri puisque les Génois se sont imposés 2-1 sur la pelouse florentine. C'est par un génial lob de Valerio Verre (83e) que la lumière est arrivée alors que les deux équipes étaient encore dos à dos. Ce samedi, la Roma sera sur le pont puisqu'elle se déplace à Udine. Enfin, la rencontre entre le Genoa et le Torino a été reportée après la découverte de nombreux cas de coronavirus au sein de l'effectif rossoblu.

