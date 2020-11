Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Serie A : première victoire pour le Torino Reuters • 04/11/2020 à 19:08









Serie A : première victoire pour le Torino par Florian Burgaud (iDalgo) Ce mercredi en début de soirée, Genoa/Torino, un match en retard de la troisième journée de Serie A, avait lieu au stade Luigi-Ferraris de Gênes entre deux équipes mal classées. Ce duel a rapidement tourné à l'avantage des visiteurs qui menaient 2-0 dès la 26e minute de jeu. La réduction du score de Gianluca Scamacca dans le temps additionnel de la seconde période n'a rien changé et les Turinois remportent leur première rencontre de la saison pour remonter à la 18e place avec quatre points, soit un de moins que leurs adversaires du jour. Ce week-end, la septième journée du Calcio verra s'affronter la Lazio et la Juventus ainsi que l'Atalanta et l'Inter dans deux duels sentant bon le parfum de la Ligue des champions.

