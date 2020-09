Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Serie A : première réussie pour la Juve d'Andrea Pirlo Reuters • 20/09/2020 à 22:51









Serie A : première réussie pour la Juve d'Andrea Pirlo par Florian Burgaud (iDalgo) C'est l'immense attraction de cette nouvelle saison de Serie A. L'ancien milieu transalpin Andrea Pirlo, champion du monde 2006, est désormais l'entraîneur de la Juventus Turin, club nonuple vainqueur en titre du Scudetto. Pour sa première officielle sur le banc de la Vieille Dame, il a dominé la Sampdoria de Claudio Ranieri 3-0 avec des buts du prodige suédois Dejan Kulusevski (13e), de Leonardo Bonucci (78e) et de sa superstar portugaise Cristiano Ronaldo (88e). Cette victoire permet à la Juve de monter à la deuxième place du Calcio juste derrière le Genoa large vainqueur 4-1 de Crotone, où le Français Emmanuel Rivière a marqué un but. Par ailleurs, Sassuolo et Cagliari se sont quittés sur le score de 1-1. Ce lundi soir, le Milan entre en scène face à Bologne.

