Serie A : Naples cartonne contre l'Atalanta par Florian Burgaud (iDalgo) Le choc de la quatrième journée de Serie A opposant le Napoli à l'Atalanta Bergame au Stadio San Paolo a tourné en faveur des locaux qui s'imposent... 4-1 ! Face aux quart-finalistes de la dernière Ligue des Champions, les hommes de Gennaro Gattuso ont dominé les débats, marquant quatre buts en première période. Après le doublé de Hirving Lozano (23e, 27e) et le but de Matteo Politano (30e), Victor Osimhen, transfuge de Lille, a inscrit son premier but dans le Calcio (43e). En seconde période, les Bergamasques ont réduit la marque mais n'ont pu empêcher la fin de leur série d'invincibilité à l'extérieur s'élevant à douze rencontres. À 18h, le Derby della Madonnina oppose l'Inter au Milan.

