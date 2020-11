Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Serie A : Milan rate le break Reuters • 08/11/2020 à 23:39









Serie A : Milan rate le break par Pierre Sarniguet (iDalgo) Le Milan AC avait l'occasion de faire le break avec ses adversaires en tête du championnat lors de la réception du Hellas Vérone. Il n'en a finalement rien été puisque les Lombards ont décroché un match nul 2/2 dans les ultimes minutes grâce à Ibrahimovic. Menés 2/0 à la 19e minute de jeu, les rouges et noirs sont revenus au score grâce à un total de 34 tentatives vers le but du gardien adverse. De son côté, le club de Vénétie prend un bon point sur la pelouse de San Siro est pointe à la 8e place de la Serie A.

