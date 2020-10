Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Serie A : match nul houleux entre l'Inter et la Lazio, Parme fait tomber Vérone Reuters • 04/10/2020 à 18:17









Serie A : match nul houleux entre l'Inter et la Lazio, Parme fait tomber Vérone par Florian Burgaud (iDalgo) La programmation du multiplex de la troisième journée de Serie A TIM offrait une affiche de rêve entre l'Inter et la Lazio, deux clubs qui disputeront la Ligue des Champions dans quelques semaines. Cette rencontre s'est terminée par un match nul 1-1 et, surtout, avec deux expulsions, une de chaque côté. Les Lombards perdent leurs premiers points de la saison tandis que les Romains, qui recevaient au stadio Olimpico, sont en milieu de tableau avec une victoire, un nul et une défaite après trois matches. Par ailleurs, Parme, en marquant dès la première minute par Jasmin Kurtic, s'impose face à l'Hellas Vérone, jusque-là invaincu. Enfin, Benevento bat Bologne 1-0 sur un but de Gianluca Lapadula. En cette fin d'après-midi, l'AC Milan reçoit La Spezia à San Siro.

