Serie A : Lecce jouera en Serie B la saison prochaine

par Florian Burgaud (iDalgo) Quasiment un an après le premier match de la saison, l'exercice 2019/2020 de la Serie A italienne vient enfin de prendre fin. Et c'est le club de Lecce, battu 4-3 par Parme sur sa pelouse, qui est relégué en Deuxième Division. Une victoire n'aurait même pas suffi aux hommes de Fabio Liverani puisque le Genoa, qui possédait un point d'avance et donc son destin entre ses mains, a dominé l'Hellas Vérone 3-0 en clôturant le score dès la 44e minute. Dans les autres matches de la soirée, l'Udinese gagne 1-0 à Sassuolo alors que Bologne et le Torino se quittent sur un score de parité (1-1).

