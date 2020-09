Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Serie A : Le Napoli réussit sa rentrée Reuters • 20/09/2020 à 14:31









Serie A : Le Napoli réussit sa rentrée par Pierre Sarniguet (iDalgo) Le Napoli dirigé par Gennaro Gattuso ne s'est pas manqué pour sa rentrée en championnat. En déplacement sur la pelouse de Parme, les Napolitains se sont imposés 2/0 grâce à des réalisations des inévitables Dries Mertens (63e) et Lorenzo Insigne (77e). Recruté cet été pour 80 millions d'euros en provenance de Lille, Victor Osimhen est entré en cours de jeu pour son premier match officiel avec Naples après des débuts tonitruants en amicaux (6 buts en 2 matchs).

