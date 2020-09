Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Serie A : la saison 2020/2021 débute doucement, tout doucement Reuters • 19/09/2020 à 22:50









par Florian Burgaud (iDalgo) Ce samedi soir, le Championnat d'Italie reprenait après quelques semaines d'absence. Pour les deux premiers matches de la journée inaugurale, la Lega, qui a exempté ses représentants européens aux Final 8 d'août l'Inter et l'Atalanta, a décidé de programmer les rencontres de la Fiorentina et de l'AS Roma. Les premiers, avec un Franck Ribéry titulaire et présent pendant 80 minutes sur la pelouse du stade Artemio-Franchi, s'imposent par la plus petite des marges sur une réalisation de Gaetano Castrovilli assisté par Federico Chiesa (78e). Pour les joueurs de la Louve, en revanche, la soirée a été plus compliquée puisque l'Hellas Vérone accroche le point du match nul 0-0 sur sa pelouse. Pourtant, c'est bien la Roma qui a dominé la rencontre avec 61% de possession et 21 tirs à 8. Seule la précision a manqué aux hommes de Paulo Fonseca. Ce dimanche, le Napoli et la Juventus entrent en lice.

