Serie A : La Roma et la Juve dos à dos par Pierre Sarniguet (iDalgo) Le choc entre la l'AS Rome et la Juventus de Turin n'a pas trouvé de vainqueur ce soir. Malgré une ouverture du score du français Veretout sur penalty, la Juventus est revenue elle aussi sur penalty grâce à son serial buteur Ronaldo (45e). Mais quelques secondes plus tard, Veretout y est allé de son doublé pour donner l'avantage aux Romains à la pause. L'expulsion d'Adrien Rabiot à l'heure de jeu n'a pas empêché la Juventus de Ronaldo d'inscrire un second but synonyme de match nul 2/2. Dans les autres matchs du jour, on peut noter le succès du Milan AC 2/0 sur la pelouse de Crotone grâce à des réalisations de Kessié et Diaz. Enfin, Naples a étrillé le Genoa sur le score sans appel de 6/0 avec des buts signés Lozano, Zielinski, Mertens, Elmas, Politano. Au classement, ce sont les Napolitains qui mènent la danse avec deux succès en autant de matchs.

