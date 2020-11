Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Serie A : la Roma enchaîne, l'Inter et l'Atalanta dos à dos Reuters • 08/11/2020 à 18:42









Serie A : la Roma enchaîne, l'Inter et l'Atalanta dos à dos par Pierre Sarniguet (iDalgo) La Roma est toujours dans le coup après sa victoire 3/1 sur le pelouse du Genoa. Cet après-midi, l'homme en forme côté Romain s'appelait Mkhitaryan. L'Arménien a été auteur d'un triplé pour son équipe qui monte provisoirement sur le podium du championnat. Entre l'Atalanta et l'Inter Milan, il n'y a finalement pas eu de vainqueur. Mirantchouk a répondu à Martinez en deuxième période. Enfin, Le Torino et Crotone se sont quittés sur le score de 0/0 au terme d'une partie insipide entre ces deux équipes mal classées (2 tirs cadrés, 1 carton rouge pour Crotone).

