Serie A : la Juve patine à Crotone par Adonis Vesin (iDalgo) Une Juventus à réaction s'est déplacée chez le promu Crotone (Calabre). Les Crotonais ont ouvert le score à la douzième minute par un penalty de Nwankwo Simy. Le Nigérian a pris à contre-pied Gigi Buffon, qui fêtait son 650e match de Serie A. Bonucci, en retard dans la surface sur Reca, était même averti (11e). Sans Cristiano Ronaldo (Covid), Alvaro Morata s'est chargé de remettre Turin à hauteur de la formation du Français Emmanuel Rivière, blessé ce soir. L'Espagnol reprenait plein axe un centre parfait de la droite de Federico Chiesa (1-1, 21e). Le transfuge de la Fiorentina se faisait ensuite remarquer pour un rouge direct. Morata touchait ensuite le poteau de Cigarini (63e) puis se voyait un but refusé pour un hors-jeu (76e) par la Var. La Juventus pointe à présent à la quatrième place du championnat, quatre longueurs derrière le Milan AC.

