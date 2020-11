Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Serie A : la Juve à la fête, pas de vainqueur dans le derby de Gênes Reuters • 01/11/2020 à 23:01









Serie A : la Juve à la fête, pas de vainqueur dans le derby de Gênes par Pierre Sarniguet (iDalgo) La Juventus de Turin retrouve des couleurs après deux matchs nuls en Serie A. Le retour post-covid19 de Ronaldo a facilité la tâche de la Vieille Dame. Le Portugais s'est offert un doublé tandis que Morata et Rabiot ont scellé le sort de Spezia. Avec cette victoire 4/1 à l'extérieur, la Juve se replace à la 3e place du championnat, au contraire de leurs homologues du Torino qui courent toujours après un premier succès cette saison. Face à la Lazio, le club Piémontais pensait avoir fait le plus dur en menant 3/2 après un but de Lukic à la 87e minute de jeu. C'était sans compter la fougue des Romains qui égalisaient à la 92e par l'intermédiaire d'Immobile et prenaient même l'avantage à la 97e grâce à Caicedo. Après cinq journées, le Torino ne compte qu'un seul petit point. Enfin, le derby de Gênes n'a lui pas connu de vainqueur entre le Genoa et la Sampdoria. Scamacca a répondu à Jankto en première période. Au terme d'une partie serrée, les deux clubs de la Ligurie se sont neutralisés. Résultat : 1/1.

