Serie A : la Fiorentina termine par une victoire par Florian Burgaud (iDalgo) Ce dimanche, l'interminable saison 2019/2020 de Serie A prend fin. À 18 heures, la SPAL, déjà reléguée, recevait la Fiorentina de Franck Ribéry, absent du groupe de la Viola comme en milieu de semaine, dans son stadio Paolo Mazza de Ferrara. Alors que Marco D'Alessandro (39e) avait répondu à un but d'Alfred Duncan (30e) pour les locaux, les Florentins ont pris un avantage définitif dans les ultimes minutes par Christian Kouamé (89e) et Erick Pulgar (90e+4) pour s'imposer 3-1. Dès 20h45, le maintien se joue entre Lecce, qui reçoit Parme, et le Genoa, qui accueille l'Hellas Vérone.

