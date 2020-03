Serie A : la crise de la quarantaine

Tempête sanitaire de ce début d'année, le coronavirus oblige une part non négligeable de l'Italie du Nord à s'astreindre à une quarantaine morose. Une sale nouvelle pour la Serie A, qui sombre dans un bordel organisationnel à rendre gaga à peu près n'importe quel expert du calendrier.



"L'équilibre du championnat a été altéré"

C'est à n'y plus rien comprendre. Ce dimanche, le nec plus ultra de la Serie A, à savoir le sommet Juventus-Inter, devait se jouer à huis clos. Un spectacle en demi-teinte, dont l'Italie ne verra même pas le lever de rideau : la Lega annonçait finalement samedi que le match serait reporté au 13 mai prochain, tout comme AC Milan-Genoa, Parme-SPAL, Sassuolo-Brescia et Udinese-Fiorentina, autant de rencontres qui devaient initialement elles aussi se tenir à huis clos. Une décision prise, selon la Ligue, "À circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Problème : le week-end dernier, quatre autres matchs de Serie A avaient déjà été reportés à une date ultérieure : Hellas Vérone-Cagliari, Torino-Parme, Atalanta-Sassuolo et surtout Inter-Sampdoria. Voilà qui enfonce le clubdans une dangereuse mélasse calendaire : avec un match de retard sur la Juve, deux sur la Lazio, l'Inter va devoir tenter de combler la distance avec ses deux concurrents pour leavec une pression monstrueuse sur ses épaules. D'autant plus que lesne sont pas à l'abri de nouveaux reports : la Lombardie constitue en effet l'un des foyers d'épidémie du coronavirus, et la Lega a tout sauf l'air d'avoir envie de prendre à la légère cette menace-là.Si le principe de précaution sanitaire semble fort logiquement primer sur les considérations footballistiques, comment préserver une forme d'équité sportive, dans une Serie A qui voit son calendrier bouleversé ? Pour le directeur général de l'Inter, Giuseppe Marotta, les dés sont déjà pipés et ce sont les siens qui paient les pots cassés. De quoi l'inciter à envoyer un gros tacle dans les guibolles de Paolo Dal Pino, le président de la Lega Serie A : "