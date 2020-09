Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Serie A : l'Inter se lance avec une victoire folle sur la Fiorentina d'un Ribéry double passeur Reuters • 26/09/2020 à 22:57









Serie A : l'Inter se lance avec une victoire folle sur la Fiorentina d'un Ribéry double passeur par Florian Burgaud (iDalgo) Avec une semaine de retard sur le reste de la classe, l'Inter débutait sa saison 2020/2021 ce samedi soir à San Siro face aux Florentins de la Viola. Le scénario ? Une rencontre complètement dingue. En première période, les coéquipiers d'un Franck Ribéry capitaine ont ouvert le score dès la troisième minute par Christian Kouamé avant de voir Lautaro Martinez égaliser au bout du temps additionnel. Mais c'est bien en seconde période que le match s'est emballé avec la prise de pouvoir des Milanais à la 52e puis un doublé de passes décisives de Ribéry pour Gaetano Castrovilli (57e) et Federico Chiesa (63e) qui permettait aux Florentins de reprendre la tête. Finalement, en deux minutes, avec Romelu Lukaku (87e) et Danilo D'Ambrosio (89e), l'Inter s'offrait la victoire 4-3. Par ailleurs, Benevento a renversé la Sampdoria pour s'imposer 3-2 à Gênes alors que la Lazio domine Cagliari 2-0. Ce dimanche, le Napoli, le Milan, la Roma et la Juve seront sur le pont.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.