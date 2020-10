Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Serie A : l'Inter s'impose à Gênes Reuters • 24/10/2020 à 20:36









Serie A : l'Inter s'impose à Gênes par Florian Burgaud (iDalgo) Quelques heures après la défaite de l'Atalanta face à la Sampdoria, l'autre club de Gênes, le Genoa, a connu une fortune différente en s'inclinant 2-0 sur sa pelouse du stade Luigi Ferreris face à l'Inter Milan d'Antonio Conte. Une semaine après avoir perdu le derby della Madonnina devant l'AC Milan de Zlatan Ibrahimovic et quelques jours après le nul 2-2 devant Mönchengladbach en Ligue des champions, les Lombards se sont remis la tête à l'endroit ce samedi grâce à des buts de Romelu Lukaku (64e) et de Danilo D'Ambrosio (79e). Avec cette victoire 2-0, ils se replacent en troisième position du Calcio avec dix points en cinq journées. Ce samedi soir, la Lazio reçoit Bologne au stadio Olimpico.

