Serie A : l'Inter en balade à Benevento, première victoire pour Spezia par Florian Burgaud (iDalgo) Ce mercredi, les trois rencontres décalées de la première journée de Serie A TIM sont programmées. À 18 heures, pour lancer la journée, l'Inter, récent finaliste de la Ligue Europa, se déplaçait chez le promu Benevento. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les Lombards ont respecté leurs adversaires : les hommes d'Antonio Conte s'imposent effectivement 5-2. Dès la 28e seconde de jeu, les Milanais ont ouvert le score par Romelu Lukaku servi en une-deux par Achraf Hakimi. Ensuite, les Nerazzurri ont déroulé avec des buts de Roberto Gagliardini (25e), Lukaku, encore (28e), Hakimi (42e) et Lautaro Martinez (71e). Les deux buts des locaux, par Gianluca Caprari (34e, 76e), n'y ont rien changé : l'Inter s'impose largement et rejoint Naples, l'AC Milan et le Hellas Vérone au sommet du Calcio avec deux victoires en autant de matches. Par ailleurs, Spezia, également promu, gagne pour la première fois de la saison en battant l'Udinese 2-0 grâce à des buts de son avant-centre bulgare Andrej Galabinov. À partir de 20h45, le choc entre la Lazio et l'Atalanta promet du grand spectacle.

