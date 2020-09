Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Serie A : l'Atalanta repart sur de bonnes bases Reuters • 26/09/2020 à 17:55









Serie A : l'Atalanta repart sur de bonnes bases par Matthieu Cointe (iDalgo) La pause estivale n'a pas freiné le rythme de l'Atalanta. Pour leur premier match de la saison de Serie A, les hommes de Gian Piero Gasperini se sont offerts un nouveau festival offensif sur la pelouse du Torino (2-4). Papu Gomez, Muriel, Hateboer et De Roon ont marqué, alors que le doublé d'Andrea Belotti en première période n'aura pas permis à son équipe de s'imposer. Cette réception de l'Atalanta a pu rappeler quelques mauvais souvenirs au Torino, écrasé l'année dernière par le club de Bergame sur sa propre pelouse (0-7). Les coéquipiers de Salvatore Sirigu comptent déjà deux défaites depuis la reprise du championnat après son revers concédé face à la Fiorentina lors de la première journée.

