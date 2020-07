Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Serie A : Immobile porte la Lazio, la Roma conforte sa cinquième place Reuters • 26/07/2020 à 22:13









Serie A : Immobile porte la Lazio, la Roma conforte sa cinquième place par Florian Burgaud (iDalgo) Mais où va-t-il s'arrêter ? En inscrivant un triplé ce dimanche soir sur le terrain de l'Hellas Verona, Ciro Immobile, l'attaquant de la Lazio Rome, a offert un large succès (5-1) à son équipe assurée de la Ligue des Champions depuis le milieu de semaine. Personnellement, il en est à 34 buts en Serie A cette saison, soit trois de plus qu'un certain Cristiano Ronaldo. Cette victoire rapproche également les Laziali à cinq longueurs de la Juventus Turin, qui dispose d'une deuxième balle de sacre en ce moment même face à la Sampdoria. Dans les autres rencontres de 19h30, le Français Jordan Veretout, en inscrivant un doublé sur penalty (45e, 87e), offre la victoire 2-1 à la Roma face à la Fiorentina de Franck Ribéry, sur la pelouse lors de la première période. La Louve est cinquième avec quatre points d'avance sur l'AC Milan à deux journées de la fin. Enfin, la SPAL, déjà reléguée, et le Torino, officiellement maintenu, font 1-1 et l'Udinese gagne 1-0 à Cagliari pour l'honneur.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.