Serie A : Gervinho stoppe l'Inter, Bologne renoue avec le succès par Adonis Vesin (iDalgo) Sacré Gervinho ! L'ancien Lillois et Manceau a claqué un doublé avec Parme sur la pelouse de l'Inter (46e, 62e), dont une superbe reprise de volée. Malheureusement pour l'Ivoirien de 33 ans, ses deux premiers buts de la saison en Serie A n'ont pas amené la victoire. Les Milanais ont réduit l'écart par Brozovic (64e) avant d'égaliser en toute fin de rencontre sur un coup-franc repris par Perisic (90e+2). Les Parmesans prennent deux longueurs d'avance sur la zone rouge (5 points). Les Intéristes, cinquièmes (11 pts), laissent filer de précieux points sur leurs rivaux, qui joueront ce dimanche. Bologne, grâce à un doublé de Barrow (45e, 56e) et une réalisation de Soriano (52e), a réussi à s'offrir Cagliari, qui a pourtant mené deux fois (Joao Pedro 15e, Simeone 47e). Les Bolonais empochent leur deuxième succès de la saison et montent à la 14e place de la Serie A, juste derrière leur adversaire du soir (7 pts).

