Serie A : Eh bien jouons maintenant !

Andrea Pirlo ne s'en cache pas : il veut faire de la Juventus une équipe qui se fait plaisir sur le pré et en procure à ses tifosi. Voilà qui fait écho aux projets de Gian Piero Gasperini à l'Atalanta et, dans une moindre mesure, de Simone Inzaghi à la Lazio. Soit deux équipes qui, en jouant leur football plutôt qu'en s'adaptant à celui de l'adversaire, carburent mieux que certains mastodontes de la Serie A. Et si l'obsession italienne du résultat cédait définitivement le pas à la tentation du plaisir par le jeu ?



Dans le sillage de Bergame

Aaron Ramsey n'a pas mis longtemps à se faire un avis sur le Andrea Pirlo entraîneur. Un peu moins de deux mois après la nomination de la légende à la tête de la Juventus, le Gallois est tenant d'une réjouissante certitude : "" De fait, s'il est encore trop tôt pour se forger un avis définitif sur l'avenir du projet Pirlo à Turin, le premier match des Piémontais face à la Sampdoria (3-0) a transpiré d'un prometteur bonheur collectif. Et si la Juventus, mais aussi la Serie A, filaient définitivement sur l'autoroute du plaisir plutôt que sur le chemin du tout pour le résultat ?C'est en tout cas ce que semble penser Andrea Pirlo, dont les joueurs défient la Roma ce dimanche. Le néoveut mettre sur pied une équipe à l'identité stylistique forte, qui s'appuie sur un 3-5-2 qui assume la possession, pratique un pressing haut et penche notoirement vers l'avant. Voilà qui, toutes proportions gardées, fait au moins un tout petit peu penser à l'Atalanta de Gian Piero Gasperini, référence collective et offensive en Serie A depuis maintenant quatre ans. Avec 98 buts marqués en championnat la saison dernière, laest la première équipe de Serie A à atteindre ce chiffre depuis la Juventus des années 50. En phase avec les évolutions d'un football européen où le déséquilibre offensif semble prendre le pas sur une approche plus calculatrice et défensive du jeu, l'Atalanta est de fait peut être appelée à faire quelques Lire la suite de l'article sur SoFoot.com