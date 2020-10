Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Serie A : dos à dos Reuters • 19/10/2020 à 22:50









Serie A : dos à dos par Pierre Sarniguet (iDalgo) La quatrième journée de Serie A s'est conclue ce soir sur un match nul et vierge entre le Hellas Vérone et le Genoa. Malgré une domination en possession et en occasions, l'équipe locale n'a pas réussi à trouver la faille dans la défense génoise qui avait pourtant encaissé 7 buts en l'espace de 2 matchs. Ce résultat permet tout de même aux deux équipes de progresser dans le classement de cette Serie A. Vérone est 7e tandis que le Genoa se positionne au 11e rang avec un match en retard.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.