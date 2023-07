information fournie par So Foot • 04/07/2023 à 18:51

Serie A : des échanges entre l’arbitre et le camion VAR seront désormais diffusés à la TV

« Nous n’avons rien à cacher. »

La Fédération italienne de football (FIGC) et DAZN, diffuseur de la Serie A, ont trouvé un accord pour diffuser des discussions entre l’arbitre central et ceux chargés de l’assistance vidéo. Cela se fera néanmoins en différé, et avec des extraits choisis par la plateforme numérique. « Avec DAZN, nous avons lancé un projet innovant : nous serons la première fédération qui, dès le début du championnat, diffusera quelques jours après les matchs l’audio lié aux faits de match qui auront fait l’objet de discussions » , se félicite Gabriele Gravina, président de la fédé.…

EL pour SOFOOT.com