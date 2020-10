Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Seria A : ribambelle de buts à Sassuolo Reuters • 23/10/2020 à 22:52









Seria A : ribambelle de buts à Sassuolo par Pierre Sarniguet (iDalgo) La cinquième journée de Serie A a débuté sur les chapeaux de roues avec un match nul 3/3 entre Sassuolo et le Torino. Auteur d'un très bon début de saison, les verts et noirs ont concédé l'ouverture du score à la 33e minute (Linetty). Il leur faudra attendre la 71e minute de jeu pour revenir au score (Duricic) mais seulement pour quelques instants. En l'espace de trois minutes (77e et 79e), les locaux ont encaissé deux buts de Belotti et Lukic. Touché mais pas abattu, Sassuolo est revenu au score en l'espace de deux minutes (84e et 85e) avec des réalisations de Chiriches et Caputo. Ce retournement de situation permet au club de rester invaincu cette saison (3 victoires, 2 nuls) tandis que le Torino empoche seulement son premier point de l'exercice 2020/2021. Les Piémontais sont actuellement avant-dernier de Serie A après quatre matchs joués.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.