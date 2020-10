Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Seria A : la Lazio enfonce Bologne Reuters • 24/10/2020 à 23:09









Seria A : la Lazio enfonce Bologne par Pierre Sarniguet (iDalgo) Dans le cadre de la cinquième journée de Serie A, la Lazio de Rome dirigée par Simone Inzaghi s'est imposée 2/1 face à Bologne. Alberto avait ouvert le score à la 54e minute avant que l'inévitable Ciro Immobile ne vienne alourdir le score (76e). Dans le temps additionnel, De Silvestri a bien redonné un peu d'espoir à ses partenaires de Bologne sur penalty mais le mal était fait. Sur ce score de 2/1, les Romains remontent à la 10e place du championnat tandis que le club d'Emilie-Romagne s'enfonce un peu plus dans les bas-fond de la Serie A (18e).

