Seri et Gradel : les papys font de la résistance

Jean Michael Seri of Cote dIvoire challenges Pape Matar Sarr of Senegal during the 2023 Africa Cup of Nations Last 16 match between Senegal and Ivory Coast at Charles Konan Stadium in Yamoussoukro on the 29 January 2024 - Photo by Icon Sport

Humiliée lors de la phase de poules de sa CAN et passée tout proche de l'élimination, la Côte d’Ivoire s’en est remise depuis le début de la phase finale à ses illustres anciens Jean Michaël Seri et Max-Alain Gradel, 32 et 36 ans. Avec l'espoir qu'ils puissent l'amener au bout.

Le but de Hakim Ziyech face à la Zambie aura été fêté avec autant de ferveur à Rabat qu’à Abidjan, le succès marocain accomplissant le miracle de qualifier la Côte d’Ivoire pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations. Pour les Éléphants, c’est la délivrance après deux jours « très difficiles » , dixit Émerse Faé, appelé à remplacer Jean-Louis Gasset au pied levé après le naufrage de la phase de poules. Dès lors commence la préparation du huitième de finale face au Sénégal, tenant du titre et favori à sa propre succession. « Est-ce que vous m’avez connu en tant que joueur ? questionne alors l’ancien Nantais en conférence de presse avant de défier les Lions de la Téranga. Voilà ce que j’attends demain : des joueurs qui mouillent le maillot et prennent ce match comme une dernière chance, qu’on se rachète et qu’on montre au peuple que ce qu’il s’est passé lors du premier tour n’était qu’un accident. » Première décision : relancer plusieurs anciens cadres du groupe, à l’image de Jean Michaël Seri et Max-Alain Gradel, titulaires surprises sur la pelouse du stade Charles-Konan-Banny de Yamoussoukro. Avec une belle réussite.

Du neuf avec des vieux

Dans l’entrejeu, Seri a régalé, exaspérant les jeunes Pape Matar Sarr et Lamine Camara, ce dernier terminant sa soirée en pleurs, pendant que Gradel, doyen de la sélection du haut de ses 36 ans (et 106 sélections) a également démontré qu’il avait encore les jambes pour multiplier les provocations dans son couloir. Un magnifique retour au premier plan pour deux joueurs mis au placard depuis l’entame du tournoi : neuf minutes jouées face à la Guinée équatoriale pour l’ailier de Gaziantep, aucune pour Seri. « Avant le match du Sénégal et vu le contexte difficile dans lequel se trouvait l’équipe, faire appel à des joueurs qui ont de l’expérience, ça aide tout le monde , affirme Michel Dussuyer, ancien sélectionneur des Éléphants entre 2015 et 2017. Le choix a été validé par leur gros match, ce qui leur a aussi permis de remettre toute la population derrière eux. » La prestation de l’ancien milieu niçois, notamment, a étonné. « C’est un joueur ave

Par Tom Binet pour SOFOOT.com