Serhou Guirassy : la renaissance allemande

Claquant but sur but avec le VfB Stuttgart, et auteur d'un triplé ce samedi face à Wolfsburg (3-1), Serhou Guirassy s’est découvert une vie de serial buteur outre-Rhin.

La sérénité doit certainement être de mise lorsque l’on est supporter du VfB Stuttgart en cette saison 2023-2024. Comme un sentiment de puissance, avec Serhou Guirassy dans son effectif. Et ce ressenti, la MHPArena l’a de nouveau eu ce samedi 7 octobre, au moment de voir l’international guinéen clôturer son après-midi par un nouveau triplé, cette fois contre Wolfsburg pour placer son club en leader du championnat.

Un sérieux Serhou

Installé en tête du classement des buteurs de Bundesliga avec treize réalisations, Guirassy semble donc enfin s’être trouvé en Allemagne. Ou plutôt retrouvé, lui qui assurait déjà des standards honorables du coté de Cologne entre 2016 et 2019. En sept journées seulement, voici donc le Loirétain au-delà de la barre des dix buts. Un exploit d’autant plus costaud, quand on sait que ses concurrents se nomment Harry Kane, ou Niclas Füllkrug, co-meilleur buteur de Buli la saison dernière. Des statistiques et des performances, Guirassy en a d’ailleurs à revendre après moins de deux mois de compétition. Parmi ces treize buts domestiques, on retrouve ainsi trois doublés (face à Bochum, Fribourg et Darmstadt) et deux triplés (contre Mayence et Wolfsburg). Petit clin d’œil, il ne sera resté muet que devant son ancien club de Cologne.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com