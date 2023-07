information fournie par So Foot • 12/07/2023 à 21:37

Sergio Rico serait passé à « un demi-centimètre » de la mort

Un demi-centimètre, c’est la taille des buts pour Romelu Lukaku en ce moment.

Un mois et demi après son terrible accident de cheval, Sergio Rico pourrait quitter l’hôpital Virgen del Rocío au cours des deux prochaines semaines. Le portier du PSG est un véritable miraculé, à en croire les informations divulguées ce mercredi par « Ya es mediodia ». L’émission espagnole affirme s’être procurée le rapport médical du cas de l’ancien gardien du Séville FC. On apprendrait dans celui-ci que si sa blessure avait été « un demi-centimètre » plus profonde, il serait probablement décédé.…

LT pour SOFOOT.com