Sergio Rico raconte ses souvenirs de l’hôpital

Pas les souvenirs les plus heureux qui soient.

Victime d’un grave accident de cheval au printemps dernier, Sergio Rico continue sa convalescence. S’il ne sait pas encore si et quand il pourra rejouer au football, le gardien espagnol continue d’évoquer cette période difficile pour lui. Dans un entretien pour DAZN, il raconte ses deux souvenirs de son hospitalisation, à commencer par un rêve quelque peu prémonitoire. « Je ne me souviens que d’un seul rêve. Il y avait deux rues, j’allais dans une direction et je voyais mon père (décédé depuis plusieurs années, NDLR) dans l’autre. Je l’appelais « papa, papa » , mais il ne me répondait pas , décrit-il. J’en ai parlé avec des amis psychologues et ils m’ont dit que ce n’était pas encore mon heure. »…

TB pour SOFOOT.com