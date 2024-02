information fournie par So Foot • 13/02/2024 à 09:59

Sergio Ramos rêve encore de la sélection espagnole

Beliaive, croire en ses rêves.

Sergio Ramos a déclaré dimanche à l’issue de la rencontre entre le Séville FC et l’Atlético de Madrid (victoire 1-0) qu’il espérait toujours retrouver la sélection espagnole, trois ans après sa dernière cape. « En tant qu’Espagnol, le sélectionneur dispose d’une grande variété de joueurs. Ce sera très difficile pour lui, mais ceux d’entre nous qui sommes espagnols travaillons et jouons toujours avec le rêve d’aller en équipe nationale et c’est l’entraîneur qui décidera » , espère toujours le défenseur central de 37 ans.…

AEC pour SOFOOT.com