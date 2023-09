Sergio Ramos rentre au FC Séville

Magnifique !

C’est la belle histoire de cette fin de mercato. Comme pressenti dimanche dernier, Sergio Ramos est de retour au FC Séville dix-huit ans après l’avoir quitté. C’est le club qui a annoncé la bonne nouvelle sur son compte X (ex-Twitter). Celui qui était libre depuis son départ du PSG au mois de juin dernier s’est engagé pour un an avec le club andalou. Dans son message diffusé aux fans, l’ancien joueur du Real Madrid a annoncé qu’il serait « juste un joueur de plus pour l’équipe et qu’il avait hâte de fouler à nouveau la pelouse de Sanchez-Pizjuan. » Le défenseur central a signé pour un an dans le club qui l’avait formé de 1996 à 2003 en junior et dans lequel il avait joué une saison entre 2004 et 2005.…

ARL pour SOFOOT.com