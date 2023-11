Sergio Ramos refuse de signer un maillot du Real... puis se justifie

Un vent indélébile. Comme le marqueur qu’il utilise.

Sergio Ramos a fait tiquer certains internautes ce vendredi. Sur une vidéo, on le voit, à la sortie de l’entraînement du Séville FC, signer un autographe sur un maillot sévillan et un autre du Paris Saint-Germain, mais refuser de dédicacer un maillot du Real Madrid. Rancoeur vis-à-vis d’une équipe dont il est l’ancien capitaine, et le quatrième joueur le plus capé (671 rencontres officielles, entre 2005 et 2021) ? Envie de ne plus être associé à un club qui est désormais un concurrent en Liga ?…

JB pour SOFOOT.com