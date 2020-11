Sergio Ramos, le record gâché

Devenu samedi soir en Suisse le joueur européen le plus capé de l'histoire (177 sélections), Sergio Ramos a vu son record passer au second plan, après avoir étonnamment raté deux penaltys qui auraient pu donner la victoire à la Roja. Il est désormais légitime de se demander si l'importance de l'évènement n'a pas influé sur ces deux foirades, tellement inhabituelles pour lui.

L'Espagne arrache un point en Suisse

Cauchemar pleine Bâle

Quand on ouvrira des livres sur l'histoire du football, dans dix, vingt ou trente ans, ce garçon-là y tiendra obligatoirement une place importante. Encore plus maintenant qu'il est officiellement devenu le joueur détenant le plus de sélections nationales en Europe. Exit Gigi Buffon et ses 176 capes, le grand patron du Vieux-Continent sur la scène internationale s'appelle désormais Sergio Ramos. Samedi soir dernier, sur la pelouse du Parc Saint-Jacques de Bâle, tout était d'ailleurs réuni pour que le capitaine de lafête son record de la plus belle des manières.Le scénario était aussi bien ficelé que dans unhollywoodien. D'abord, une première mi-temps traversée - comme tous ses petits copains - en subissant les assauts de laet à logiquement voir Remo Freuler ouvrir le score. Et puis, un sauvetage sur la ligne devant Haris Seferovi? en début de seconde période pour empêcher le break, mais aussi et surtout amorcer le réveil espagnol, symbolisé moins de 120 secondes plus tard par un penalty dans l'autre surface, obtenu évidemment par le barbu au chignon. C'était fait, c'était écrit, c'était signé : Ramos allait marquer pour arroser son record et entrer un peu plus dans les mémoires. Et pourtant, patatras : la machine s'est enrayée.Après 25 penaltys de suite marqués, le colosse a vu sa frappe sur la gauche du but détournée par Yann Sommer. Mais comme le destin est sympa, il lui a offert un second penalty à dix minutes de la fin. Nouvel essai et nouvel échec sur une espèce de panenka revisitée aussi laide que ridicule. Deux ratés qui étonnent, et qui interrogent : doit-on forcément voir un lien de cause à effet entre cette soirée record et ces deux cagades ?"Ce serait bien que je marque", estime Manuel Dupuis, préparateur mental Lire la suite de l'article sur SoFoot.com