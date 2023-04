Sergio Ramos : « Je suis amoureux de Madrid »

Madrid ou Paris, choix de riche.

À l’occasion d’une interview accordée au média espagnol Esquire , Sergio Ramos s’est longuement confié sur les différences qu’il perçoit entre Madrid et Paris, en termes de cadre de vie. Le défenseur ne s’en cache pas : il préfère encore la capitale espagnole. « Quand je suis arrivé, c’était déjà une grande ville et maintenant ça l’est encore plus. Ce qui n’a pas changé, c’est l’atmosphère, cette ville si ouverte et si spéciale. Et vous pouvez la vivre et la respirer partout. Je suis amoureux de Madrid », explique-t-il.…

AL pour SOFOOT.com