Sergio Ramos guide encore le Real Madrid contre l'Athletic Bilbao

Loin d'être emballant dans le jeu, le Real Madrid a encore profité d'un penalty transformé par Sergio Ramos pour disposer de l'Athletic Bilbao (0-1) et prolonger sa série de victoires. À quatre journées de la ligne d'arrivée, l'équipe de Zinédine Zidane est la grandissime favorite pour le titre de champion d'Espagne.

Athletic Bilbao 0-1 Real Madrid

Pas de coup de génie, un peu d'ennui

Dans le jargon, c'est ce qu'on appelle la réussite du champion. Dans la cathédrale de San Mamés, le Real Madrid n'a pas été brillant, mais il s'est finalement débarrassé d'un enquiquinant Athletic Bilbao grâce à un nouveau penalty parfaitement exécuté par Sergio Ramos (0-1). Le même scénario que jeudi soir, à Valdedebas, contre Getafe. Et une conclusion presque définitive : les hommes de Zinédine Zidane ont désormais un boulevard pour aller décrocher le 34titre de l'histoire du club madrilène.Sous le cagnard de Bilbao, le Real Madrid, intraitable depuis la reprise de la Liga (6 matchs, 6 victoires), se présente avec un onze légèrement remanié. Et cela n'empêche pas le leader de se montrer conquérant d'entrée de jeu : Asensio allume un premier pétard, Benzema manque sa tête (4) et Rodrygo gâche l'offrande du gaucher espagnol (22). Mais lesbaisse en intensité face à un Athletic solide, bien organisé, et décidé à mettre la pagaille dans une défense madrilène pas toujours sereine, à l'image de Marcelo (préféré à Mendy ce coup-ci) que Zidane est obligé de recadrer. Beaucoup de discussions et quelques occasions : le duo Williams-Raul Garcia est redoutable, mais le second voit son coup de caboche repoussé par Courtois (16) et le premier est trop brouillon dans la finition pour la mettre au fond (23