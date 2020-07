Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sergio Ramos délivre le Real Reuters • 03/07/2020 à 00:29









Sergio Ramos délivre le Real par Matthieu Cointe (iDalgo) Victoire capitale pour le Real Madrid. L'équipe de Zinédine Zidane s'est imposée par la plus petite des marges face au Getafe dans le dernier match de la 33ème journée de Liga (1-0). Au stade Alfredo di Stefano, les Merengue ont eu du mal à faire la décision. Dans les dix dernières minutes de la rencontre, Sergio Ramos a débloqué le score en transformant un pénalty obtenu par Daniel Carvajal. Le défenseur central de 34 ans a inscrit son 9ème but cette saison en championnat. Sa réalisation permet au Real de prendre le large en tête de la Liga et 4 points d'avance sur le FC Barcelone, 2ème, alors qu'il ne reste que 5 matches à jouer. De son côté, le Getafe est toujours 6ème et reste à 5 longueurs du quatuor de tête pour une place qualificative en Ligue des Champions.

