information fournie par So Foot • 27/09/2023 à 22:42

Sergio Ramos cambriolé pendant Séville-Lens

Bienvenue à la maison.

Après deux ans au PSG, et malgré des sollicitations saoudiennes, Sergio Ramos a fait le choix romantique de revenir là où tout avait commencé pour lui, au FC Séville. Mais son retour n’a pas donné que des bonnes idées aux locaux. Mercredi 20 septembre, alors qu’il était tenu en échec par le RC Lens en Ligue des champions, au stade Sanchez-Pizjuán, le défenseur espagnol a été cambriolé, selon la presse espagnole. Ses quatre enfants et deux baby-sitters étaient présents lors du méfait. Le butin ? Des vêtements de luxe et du liquide.…

AHD pour SOFOOT.com