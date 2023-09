information fournie par So Foot • 10/09/2023 à 23:21

Sergio Contreras (Koke) : « J’ai vu plein de maillots de l’OM en prison »

L’ancien joueur de l’OM raconte sa descente aux enfers.

Sergio Contreras dit « Koke », ancien joueur espagnol notamment passé par l’Olympique de Marseille entre 2004 et 2006, s’est raconté en longueur pour le Canal Football Club . À Marbella, dans son pays natal, Koke commence d’abord par concéder qu’en ce moment : « la vie est un peu compliquée… J’attends pour retourner en prison après y être allé deux ans… Il faut payer pour les conneries. Il faut en finir avec ça le plus vite possible. » …

AC pour SOFOOT.com