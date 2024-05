Sergiño Dest out jusqu'en 2025 ?

Bonne année 2025, Sergiño !

Actuellement prêté par le FC Barcelone au PSV, le défenseur latéral ne rejouera plus avec les Boeren : l’international américain, titulaire indiscutable cette saison à Eindhoven (37 rencontres disputées, pour 2 buts et 7 passes décisives, toutes compétitions confondues) vient de subir une rupture des ligaments croisés du genou. Il est donc possible qu’on ne le revoit plus avant l’année (civile) prochaine. « Je vais bientôt me faire opérer, en espérant revenir le plus vite possible à mon meilleur niveau , a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur les réseaux . Ce sera une période difficile pour moi, mais je sais qu’elle me rendra plus fort. Je vais revenir encore plus fort pour tous vous rendre fiers. » …

JB pour SOFOOT.com