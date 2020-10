Sergej Milinkovi?-Savi?, sauveur de la Serbie contre la Norvège

Auteur d'un doublé décisif contre la Norvège lors des demi-finales de barrages comptant pour les qualifications de l'Euro, Sergej Milinkovi?-Savi? a sauvé son pays. Et prouvé, s'il le fallait encore, qu'un championnat d'Europe serait préférable en sa présence.

Subersub magnifique et assurance monstre

On l'attendait, comme un grand qu'il est. Il devait porter son équipe vers la dernière marche des qualifications au prochain Euro, dans cette demi-finale de la voie C de la Ligue des Nations. Il était censé marquer, et guider sa formation dans sa quète. Mais il n'est jamais venu. Après avoir inscrit trois buts (tous en LDN, aucun durant les éliminatoires) en seulement quatre sélections à même pas vingt ans, Erling Braut Haaland a dû laisser les honneurs à un autre lors de sa cinquième cape. Malheureusement pour eux, l'attaquant du Borussia Dortmund et son compatriote Martin Ødegaard n'ont plus aucune chance de participer au prochain Euro.Aucune chance, hélas. Car ce jeudi soir, un autre homme a joué les héros à la place du gamin de Norvège. Son prénom ? Sergej. Son nom ? Milinkovi?-Savi?. Sa mission ? Se rendre au championnat d'Europe avec sa Serbie, en juin 2021. Un objectif compliqué à atteindre, mais que le joueur de la Lazio a su garder en vie sur la pelouse du stade Ullevaal Stadion. En plantant un doublé tardif mais salvateur, l'ancien de Genk a en effet permis à son pays de rejoindre l'Écosse pour l'ultime étape avant une éventuelle participation à l'événement continental.Ces deux réalisations importantissimes marquées à des moments fatidiques, Milinkovi?-Savi? les a en plus inscrites avec la manière. Encore sur le banc de touche de sa nation au coup d'envoi (ce qui n'est pas rare pour lui en sélection, où il n'a été titulaire "qu"'à onze reprises en 17 apparitions), le Sergent s'en est levé pour signer une entrée phénoménale. Remplaçant Filip ?uri?i? à la 80minute, le Romain a d'abord ouvert le score une poignée de secondes plus tard alors qu'aucune des deuxne parvenaient à faire la différence malgré un niveau de détermination élevé et une certaine intensité.