Serge Lehmann : "La nouveauté, c'est peut-être l'impression que l'apocalypse a déjà commencé"

L'écrivain et scénariste, spécialiste de la science-fiction, se penche sur nos peurs.

On voit éclore un grand nombre de textes qui n'appartiennent pas à la science-fiction classique, mais qui empruntent à ce genre certains de ses ressorts. Quel est leur point commun ?

Au départ, le mot "science-fiction" désignait essentiellement la fiction scientifique, mais le genre a vite regroupé des textes très hétérogènes. Le corpus classique s'est trouvé doté d'objets inclassables, relevant du fantastique, du réalisme magique ou de l'étrange. On y trouve finalement toute la littérature en réduction, avec en commun un effet de dépaysement ou d'étrangeté. C'est ce que le critique américain et théoricien de la science-fiction Darko Suvin a appelé l'effet de "cognitive estrangement", autrement dit de "distanciation cognitive".

Cette forme de distanciation est en vogue chez les auteurs contemporains, qu'ils soient français ou étrangers. Quelles sont les raisons de cet engouement ?

Elles peuvent être d'ordre purement esthétique. Pour beaucoup d'écrivains contemporains, la science-fiction fait maintenant partie des références culturelles de base ; après tout, c'est l'une des créations les plus originales du XXe siècle. Certains n'hésitent plus à lui emprunter ses outils et ses codes, et les frontières entre les genres ne sont plus aussi étanches qu'avant. En tant que procédé littéraire, la distanciation cognitive crée des textes mystérieux, avec des effets de flou, d'incomplétude, qui entraînent le lecteur dans un jeu particulier, très addictif. Des auteurs comme Thomas Pynchon, Haruki Murakami ou Mark Z. Danielewski y ont souvent recours.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr