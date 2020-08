Serge Gnabry, la bombe atomique

On attendait Lewandowski, on aura eu le droit à son dauphin. Face à l'OL, Serge Gnabry s'est chargé presque à lui tout seul d'assurer aux Bavarois la qualification en finale. Assurément l'homme dont la défense parisienne devra se méfier. Peut-être plus encore que Robert Lewandowski.

Le Bayern brise le rêve de Lyon

Duo de choc

Revivez Lyon - Bayern Munich (0 - 3)

Pour apprécier une démonstration de force, il faut savoir la distribuer avec parcimonie. Face à l'OL, le Bayern Munich n'a donc pas ressorti l'artillerie lourde pour infliger aux Gones un score aussi humiliant que face au FC Barcelone (8-2) et s'est contenté de dominer sans forcer (3-0). Mais alors que tous les regards étaient évidemment tournés vers le Ballon d'Or 2020 par procuration qu'est Robert Lewandowski, le canonnier polonais n'a pas été aussi décisif qu'on aurait pu l'espérer. Heureusement pour le, il restait Serge Gnabry.Si les Lyonnais ont entamé la rencontre tambour battant, il aura fallu un poteau (pas carré cette fois-ci) de Karl Toko-Ekambi pour sonner le début d'unequi aura duré exactement soixante secondes, entre le moment où KTE s'est mordu les doigts et celui où Serge Gnabry a conclu un exploit individuel en décochant une minasse surpuissante à l'entrée de la surface lyonnaise pour venir enflammer la lucarne d'Anthony Lopes. Après avoir trouvé une fois le chemin des filets face à Barcelone lors des quarts de finale, l'Allemand a donc récidivé une fois, puis deux, un quart d'heure plus tard, en poussant au fond des filets une cagade de Lewandowski repoussée par le portier rhodanien.Neuf buts en neuf apparitions en C1 cette saison : voilà le bilan de Serge Gnabry, qui n'aura pas eu l'occasion de se payer un triplé juste avant la pause et sera sorti avec les honneurs à un quart d'heure du terme, laissant à Robert Lewandowski la possibilité de dire la messe une bonne fois pour toute. Si le Polonais tend à éclipser son partenaire en attaque, c'est bel et bien à deux qu'ils font particulièrement mal aux défenses adverses : 24 buts marqués lors de cette Lire la suite de l'article sur SoFoot.com