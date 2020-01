Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Serena Williams, Barty et Osaka assurent lors du 1er tour Reuters • 20/01/2020 à 12:44









Serena Williams, Barty et Osaka assurent lors du 1er tour par Hugo Chalmin (iDalgo) À l'occasion du premier tour de l'Open d'Australie qui a débuté dimanche, il n'y a pas eu de grande surprise. À commencer par la tenante du titre Naomi Osaka qui s'est imposée sans difficulté (6-2, 6-4) face à Marie Bouzkova. L'Américaine a remporté cette rencontre sous les yeux de son père qui, pour la première fois en Grand Chelem, était présent dans les tribunes. La n°1 mondiale, Ashleigh Barty s'est fait peur en lâchant le premier set contre Lesia Tsurenko. L'Australienne s'est ressaisie ensuite en s'adjugeant les deux derniers sets 6-1. Du côté de Serena Williams, elle a facilement disposé d'Anastasia Potapova (6-0, 6-3). C'est un tout autre son de cloche en ce qui concerne sa soeur, Venus. L'Américaine s'est inclinée (7-6, 6-3) face à sa compatriote Cori Gauff, 67ème mondiale. Les Françaises feront leur entrée dans la compétition dans la nuit de lundi à mardi.

