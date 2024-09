Serbie: une bombe de la Première Guerre mondiale neutralisée

Une grenade d'artillerie datant de la première Guerre mondiale et pesant près de 300 kilos a été retirée dimanche d'un chantier de construction situé près du Parlement serbe à Belgrade, a indiqué la police à l'AFP.

La bombe a ensuite été transportée dans un vaste terrain sablonneux à 60 km à l'est de la capitale serbe où elle a été détruite en toute sécurité, selon un porte-parole de la police.

"130 membres de la police ont participé à l'opération", a précisé le ministre de l'Intérieur Ivica Dacic, juste avant l'enlèvement de la bombe.

La police avait auparavant ordonné aux habitants du secteur de retirer leurs véhicules de la zone d'opération, leur conseillant également de quitter leur domicile si possible.

La grenade avait été découverte le 18 septembre lors de travaux de construction d'un garage souterrain tout près du Parlement serbe, dans le centre de Belgrade.

Selon M. Dacic, il s'agissait d'un engin d'artillerie utilisé par l'armée austro-hongroise pendant le siège de Belgrade. "Il pèse 287 kilogrammes, mesure 113 centimètres de long et a un diamètre de 30,5 centimètres", a-t-il précisé.

Photo diffusée le 22 septembre 2024 par le ministère serbe de l'Intérieur montrant un membre de l'unité spéciale de la police près d'un obus d'artillerie de la Première Guerre mondiale de 300 kilos non explosé sur un chantier de construction près du Parlement à Belgrade ( Ministry of the Interior of Serbia / HANDOUT )