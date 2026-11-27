Serbie : un universitaire, novice en politique, candidat des étudiants à la présidentielle

Radomir Saicic, candidat du mouvement étudiant à lan présidentielle de décembre, arrive pour s'adresser aux médias à Belgrade, le 27 novembre 2026 en Serbie ( str / OLIVER BUNIC )

Le mouvement étudiant ayant récemment remporté les législatives en Serbie a présenté vendredi son candidat à la présidentielle de décembre, un universitaire sans expérience politique, Radomir Saicic, qui a promis un "changement durable".

Ce scrutin, convoqué le 27 décembre, sera le second en deux mois pour ce mouvement né dans la foulée de l'effondrement d'un auvent fraîchement rénové de la gare de Novi Sad (nord) en novembre 2024, qui avait tué seize personnes.

La Liste étudiante a remporté une victoire historique aux législatives du 25 octobre, en battant le Parti progressiste serbe (SNS, droite) d'Aleksandar Vucic.

Elle s'est assuré 140 des 250 sièges du Parlement, une majorité absolue, mettant fin à quatorze ans de pouvoir de M. Vucic et de sa formation, qui compte 103 élus.

Une élection présidentielle doit être organisée car M. Vucic avait démissionné fin septembre, en écourtant de huit mois son second mandat afin de faire campagne pour les législatives.

Professeur à la faculté de chimie de Belgrade, Radomir Saicic, 65 ans, a soutenu le mouvement étudiant depuis le début.

"Courage"

"Notre choix n'a pas été fortuit (...) Les étudiants ont décidé d'accorder leur confiance (...) au candidat qui représentera les valeurs et les idées que nous défendons tous", a déclaré aux médias une étudiante, représentante anonyme du mouvement, en annonçant la candidature de M. Saicic.

Radomir Saicic, candidat du mouvement étudiant à lan présidentielle de décembre, s'adresse aux médias à Belgrade, le 27 novembre 2026 en Serbie ( str / OLIVER BUNIC )

"Nous avons souhaité désigner quelqu'un qui, dès le début, a été à nos côtés et qui a partagé avec nous les moments difficiles et les grandes victoires", a ajouté cette étudiante, saluant le soutien "constant et sincère" de M. Saicic au mouvement.

Dans son discours, M. Saicic a loué la "révolte contre l'injustice" et le "courage" du mouvement étudiant, qui avait organisé à travers le pays des centaines de manifestations en près de deux ans, certaines étant les plus grandes depuis la chute du dirigeant Slobodan Milosevic en 2000.

"Après beaucoup d'efforts, de sacrifices et de pressions, cette solidarité a apporté une victoire historique. Nous avons maintenant l'occasion de transformer la liberté pour laquelle nous nous sommes battus en un changement durable", a-t-il déclaré.

Quelques jours avant les législatives, ce professeur que le mouvement étudiant avait inclus dans sa liste électorale, avait appelé à "en finir avec la corruption et avec la manière mafieuse de gouverner l'État".

Élu député, c'est lui qui avait annoncé le 25 octobre la victoire de la Liste étudiante : "Ce soir, on entend la voix du peuple, ce soir, on entend la voix de la liberté".

"Redonner la dignité"

Il a insisté vendredi sur la nécessité de "restaurer les institutions" qui, selon lui, avaient été mises au pas par le pouvoir.

Des partisans du mouvement étudiant rassemblés devant l’Assemblée nationale pour célébrer leur victoire aux élections législatives, le 26 octobre 2026 à Belgrade, en Serbie ( AFP / Milos Milanovic )

Accusant l'ex-président Vucic d'avoir "utilisé la fonction présidentielle pour renforcer les divisions" et d'avoir "outrepassé" ses pouvoirs constitutionnels, il s'est engagé à "redonner la dignité à la fonction de président" du pays.

"J'ai adhéré au mouvement avec la conviction que le changement de pouvoir n'a de sens que si le système de valeurs change", a déclaré ce chimiste qui a fait une partie de ses études supérieures en France dans les années 1990.

Proeuropéen aux convictions conservatrices, M. Saicic est un chrétien orthodoxe pratiquant. Il a évoqué dans son discours vendredi l'importance de la foi dans sa vie de scientifique.

"La foi me donne la force morale et le devoir de tenir parole. La science m'apprend à poser des questions et à chercher des preuves. Et la vie m'a appris à assumer ma responsabilité dans les moments où c'est le plus difficile. Cette responsabilité, je suis prêt à l'assumer maintenant", a-t-il dit.

En Serbie, la fonction de président est surtout honorifique. Mais il est chargé de désigner le nouveau Premier ministre et il est le chef des armées.

La session constitutive de l'Assemblée nationale s'est achevée mercredi et la nouvelle majorité dispose de 90 jours pour former un gouvernement.

De son côté, Aleksandar Vucic, désormais député, a plusieurs fois fait savoir que son parti pourrait ne pas participer à l'élection présidentielle.

L'ancienne présidente du Parlement, Ana Brnabic, membre du SNS et réélue au Parlement, a déclaré vendredi que cette décision serait prise le 13 décembre à l'assemblée du ce parti, deux semaines avant le scrutin.