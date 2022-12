Serbie-Suisse : sous le signe du Kosovo

La Serbie et la Suisse se retrouvent ce soir, comme il y a quatre ans en Russie, pour un match capital de Coupe du monde. Avec, en trame de fond, la question du Kosovo. L'important vivier de joueurs suisses d'origine albanaise du Kosovo avait en effet ravivé les tensions lors du Mondial russe. Avec au centre du jeu, les célébrations polémiques de l'aigle bicéphale. Le scénario va-t-il se reproduire à Doha ?

Kosovo – Serbie : destin lié

Mladen Krstajić enrage sur son banc. En ce 22 juin 2018, dans la Baltika Arena de Kaliningrad, tout avait pourtant bien commencé pour le sélectionneur de la Serbie. Dès la 5minute, Aleksandar Mitrović avait lancé les hostilités avec un premier but. Mais la Suisse, par l'intermédiaire de Granit Xhaka, puis de Xherdan Shaqiri, est ensuite venue doucher les espoirs serbes. Surtout, les deux joueurs ont chacun célébré leur but en reliant leurs mains avec leurs pouces pour mimer le signe d'un aigle. Ce qui a sacrément agacé le banc serbe. En conférence de presse, Krstajić en vient même à dire que l'arbitre, Felix Brych, qui n'a pas pris de sanctions, devrait êtreLe geste au centre de l'attention est en effet loin d'être anodin, puisqu'il symbolise l'aigle bicéphale, présent sur le drapeau de l'Albanie. Il fait référence à la, une doctrine nationaliste visant à regrouper au sein d'un même pays tous les Albanais des Balkans. Ce qui prend évidemment plus de sens quand on sait que Xhaka et Shaqiri sont tous les deux d'origine albanaise kosovare. Par ce geste, ils souhaitent alors mettre en lumière la situation du Kosovo, dont la population est à majorité albanaise, et dont l'existence en tant qu'État est encore, à ce jour, contestée par la Serbie.L'histoire du Kosovo est pourtant intimement liée à la Serbie. À partir de 1878, lors du Congrès des Nations dit de Berlin, le royaume de Serbie devient indépendant et se voit confier le territoire de l'actuel Kosovo. Il faut dire que cette terre est associée, dans l'imaginaire serbe, à la bataille du 15 juin 1389 de Kosovo Polje, ou, qui vit l'Empire ottoman affronter une coalition de princes chrétiens, notamment de Serbie. Un fait d'armes qui fonde le mythe selon lequel le Kosovo serait le berceau de la nation serbe. Elle fut intégrée plus tard en tant que province autonome de la République fédérale socialiste de Yougoslavie, et il faudra attendre la mort