Serbie : les élus issus du mouvement étudiant ont prêté serment au Parlement

Les membres du parlement serbe nouvellement élu lors de la séance inaugurale de l'Assemblée nationale à Belgrade, le 17 novembre 2026 ( AFP / OLIVER BUNIC )

Les élus issus du mouvement étudiant en Serbie ont prêté serment mardi au Parlement après leur victoire historique aux élections du 25 octobre qui a mis fin à 14 ans de pouvoir du nationaliste Aleksandar Vucic.

Ce tremblement de terre politique a été le dernier acte d'un mouvement antigouvernemental provoqué par l'effondrement d'un auvent en béton de la gare de Novi Sad, qui a fait 16 morts en 2024.

Largement imputée à la corruption, cette catastrophe a entraîné en Serbie de gigantesques manifestations, parmi les plus grandes depuis la chute de l'homme fort de la Yougoslavie Slobodan Milosevic en 2000.

Les quelque 140 élus de la liste étudiante, qui a remporté la majorité absolue avec 53 % des voix, ont prêté serment au cours de la séance parlementaire inaugurale, première étape vers la formation d'un gouvernement.

Ce sont pour la plupart des novices en politique, issus du milieu universitaire. Ils se sont engagés à réformer en profondeur les institutions.

Des centaines de leurs partisans se sont rassemblés devant le Parlement pour les accueillir, scandant des slogans et applaudissant.

"Libération des institutions"

Certains brandissaient des banderoles sur lesquelles on souhaitait bonne chance aux députés nouvellement élus, tandis que l'arrivée des candidats du Parti progressiste serbe (SNS, droite) de M. Vucic a suscité huées et sifflets.

Une membre du SNS a même reçu du yaourt sur la tête, versé par une femme dans la foule tandis qu’elle gravissait les marches de l'entrée du Parlement.

Des partisans du mouvement étudiant rassemblés devant l'Assemblée nationale à Belgrade, où le parlement nouvellement élu s'apprête à tenir sa séance inaugurale, le 17 novembre 2026 en Serbie ( AFP / OLIVER BUNIC )

"Vous avez assisté aujourd'hui au premier jour de libération des institutions, un processus qui n'est pas facile", a déclaré aux médias le député Jovo Bakic, pendant une conférence de presse ayant suivi cette séance inaugurale, qui s'est terminée sans élection du président du Parlement, attendue dans les prochains jours.

Cet universitaire, professeur de sociologie à Belgrade et farouche critique par le passé du pouvoir de M. Vucic, a été élu chef du groupe parlementaire de la Liste étudiante.

"Vous n'avez rien à offrir aux citoyens de la Serbie. Vous ne pouvez pas leur offrir une meilleure vie", a lancé un peu plus tôt, au cours de la discussion dans l'Assemblée, Aleksandar Vucic, désormais député de proue du camp de l'opposition.

Avec 39 % des voix, le SNS a obtenu 103 des 250 sièges au Parlement. Les sept sièges restants ont été répartis entre plusieurs partis représentant des minorités ethniques.

"Nous nous préparons très sérieusement à tout ce qui nous attend, en étudiant les lois, les procédures parlementaires et les devoirs des députés", a déclaré à l'AFP début novembre Mirjana Nikolic, candidate sur la Liste étudiante.

Le raz-de-marée électoral du mouvement des étudiants a déclenché plusieurs jours de célébrations dans les villes de toute la Serbie et la retransmission de cette séance inaugurale devait être largement suivie.

90 jours

Une fois le Parlement constitué, la nouvelle majorité aura 90 jours pour nommer un Premier ministre, présenter un programme et former un gouvernement.

Le mouvement étudiant a promis de vastes réformes, notamment l'amélioration du système de santé, le renforcement de l'éducation et le doublement du budget de la défense.

Les membres du parlement serbe nouvellement élu lors de la séance inaugurale de l'Assemblée nationale à Belgrade, le 17 novembre 2026 ( AFP / OLIVER BUNIC )

Il devra également trouver un équilibre entre les liens historiquement étroits de la Serbie avec la Russie et son objectif de longue date d'adhésion à l'Union européenne, ainsi que gérer les relations avec le Kosovo — une ancienne province serbe dont Belgrade ne reconnaît pas la déclaration d'indépendance de 2008.

La présidente du Parlement sortant, Ana Brnabic, assurait l'intérim de la présidence du pays depuis que M. Vucic a écourté son deuxième mandat présidentiel en septembre pour se présenter au poste de Premier ministre.

Une fois élu, le nouveau président du Parlement continuera d'assurer cet intérim, jusqu'à la convocation, avant le 27 novembre, d'une élection présidentielle qui doit avoir lieu avant le 27 décembre.

Le mouvement étudiant comme le SNS devraient présenter des candidats à la présidentielle mais M. Vucic ne peut plus se présenter en raison de la limite de deux mandats fixée par la Constitution.